Enzo Barrenechea torna a pensare alla sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Vicenza: il messaggio dell’argentino

Enzo Barrenechea non ha ancora smaltito la delusione per la Coppa Italia persa in finale, nonostante il centrocampista della Juventus Next Gen si sia detto orgoglioso di quanto fatto.

IL MESSAGGIO – «Testa alta, orgoglioso di questa squadra. Meritavamo molto di più» le parole dell’argentino.

