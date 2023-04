L’ex centrocampista Mauro Bressan ha parlato così del prossimo impegno europeo della Juve, che domani riceverà lo Sporting

Mauro Bressan ha così parlato a TMW Radio dei prossimi impegni delle italiane in Europa, tra cui quello della Juve con lo Sporting.

LE PAROLE – «La Juve con lo Sporting avrà difficoltà, partiranno alla pari. Il Feyenoord è una squadra tosta che va velocissimo, brutta gatta da pelare per la Roma. La Fiorentina va in casa di una tifoseria molto calda, ma tecnicamente è più forte del Lech Poznan. Tutti confronti difficili, ma in generale sono fiducioso».

