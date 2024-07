Il terzino sinistro della Primavera del Milan Davide Bartesaghi nella prossima stagione dovrebbe giocare col Milan Futuro.

In una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Davide Bartesaghi, promettente talento del Milan attualmente impegnato nella semifinale dell’Europeo U19 con i compagni Sia, Magni, Zeroli e Camarda, ha condiviso alcuni pensieri sul suo futuro, sulle giovani promesse del calcio e sulle sue preferenze personali in campo.

Il baby prodigio

Nel corso dell’intervista, Bartesaghi ha espresso grande stima nei confronti di Francesco Camarda, suo compagno di squadra e giovane attaccante classe 2008, descrivendolo come un talento eccezionale e sottolineando il suo carattere come punto di forza.

Francesco Camarda

La nuova esperienza in Serie C

La discussione si è poi spostata sul progetto Milan Futuro, con Bartesaghi che ha espresso un cauto ottimismo. Nonostante il suo recente debutto in Serie A e in Champions League, il difensore giocherà nella Serie C con la seconda squadra rossonera. Questa decisione, vede Bartesaghi pronto a considerare il campionato di Serie C come un importante trampolino di lancio verso la squadra principale, pur manifestando una leggera frustrazione per la maggior visibilità data a talenti stranieri come Yamal e Mainoo rispetto a quelli italiani.

I suoi modelli

Infine, il giovanissimo difensore ha parlato dei suoi punti di riferimento nel mondo del calcio. Da un lato, ammira i successi di Theo Hernández nel Milan, dall’altro guarda con ammirazione alla carriera di Marcelo, ex terzino sinistro del Real Madrid. Nonostante i paragoni che alcuni fanno tra lui e i giocatori italiani come Calafiori o Bastoni, Bartesaghi ha chiarito la sua preferenza nel giocare come terzino, sottolineando come si tratti del suo ruolo naturale e dove si sente più a suo agio.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG