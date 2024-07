Il centrocampista del Monaco è il primo obiettivo dei rossoneri anche se la trattativa sembrerebbe complicarsi.

Il Milan continua ad inseguire Youssouf Fofana ma non è il solo. La Gazzetta dello Sport ha analizzato ciò che può aggiungere al centrocampo rossonero.

Oltre Loftus e Adli

Fofana si distingue come uno dei migliori centrocampisti in Francia. I numeri parlano chiaro: è quarto per passaggi nell’ultimo terzo di campo e per passaggi filtranti mentre è secondo per quelli progressivi. Queste statistiche dimostrano la sua abilità nel creare occasioni di goal, facendolo emergere anche rispetto ai compagni a centrocampo del Milan. Nonostante Loftus-Cheek e Adli possano avere delle specificità che in alcuni casi risultano superiori, Fofana si presenta come il giocatore più completo in termini di contributo all’attacco e alla fase di costruzione del gioco.

Ruben Loftus-Cheek

Meglio dei presenti

Con una media di 7,2 recuperi di palla a partita e la tendenza a verticalizzare il gioco quasi 21 volte per match, i suoi numeri superano nettamente quelli dei suoi possibili futuri compagni di squadra. Anche nei dribbling, Fofana mostra una superiorità evidente, con una media per gara che nessun altro centrocampista del Milan attuale riesce a eguagliare.

La trattativa

La speranza dei tifosi rossoneri è che Gerry Cardinale, attraverso un decisivo intervento di mercato, possa portare questo prezioso talento a Milano. Serve però uno sforzo dal punto di vista economico: un paio di big sono interessate al francese e quindi c’è il serio rischio che il prezzo salga.

