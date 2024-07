L’ex allenatore Fabio Capello ha espresso il suo parere su ciò che manca ai rossoneri per impensierire l’Inter nella lotta Scudetto.

Fabio Capello ha parlato del mercato del Milan alla Gazzetta dello Sport “Se il Milan prenderà Pavlovic e Fofana, metterà a segno due colpi importanti che si aggiungeranno a un attaccante come Morata, capace di far gol con una certa continuità, ma anche di dare una mano in fase di non possesso”.

Cosa manca

“Oltre a inserire i nuovi acquisti, Fonseca dovrà però trovare quell’equilibrio tattico che è mancato lo scorso anno. Quando ogni volta che i rossoneri perdevano palla, gli avversari erano pericolosi o addirittura segnavano. Leao è un grande giocatore con il pallone tra i piedi, ma copre poco quando sono gli altri ad attaccare e i compagni in qualche modo sono chiamati a sopperire. Ecco perché Fofana farebbe davvero comodo”.

Mercato ancora aperto

“Anche con il francese e il serbo, il mercato del Milan non va comunque considerato chiuso: i dirigenti sarebbero sulla buona strada, ma il gap con l’Inter, pur ridotto, ci sarebbe ancora. I nerazzurri sono già al completo e si sono ulteriormente rinforzati rispetto allo scorso anno. I rossoneri stanno crescendo, ma di strada da fare ne hanno un altro po’”.

Sui bianconeri

“Sulla Juventus il discorso è simile: sono arrivati giocatori di livello ma il mercato non può considerarsi chiuso. Credo che Giuntoli stia percorrendo la strada giusta per provare a ridurre il gap venutosi a creare con l’Inter, ma ad oggi i nerazzurri sono ancora avanti, visto quello che hanno dimostrato l’anno scorso e i colpi che sono riusciti a piazzare con largo anticipo”.

