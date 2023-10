Il giornalista Bruno Bartolozzi ha sostenuto che il tecnico non ha tenuto conto dei segnali provenienti dalle ultime gare dei suoi.

Bruno Bartolozzi sul Corriere dello Sport ha analizzato così il pareggio di ieri tra Inter e bologna. “I mesi diranno la verità, ma i due punti (e il primato) lasciati dall’Inter e il pareggio conquistato dal Bologna hanno il segno della profezia. Le squadre di Inzaghi e Motta sono lontane nelle strutture, nei sogni e nelle aspettative, ma solo il futuro dirà quanta distanza alla fine le separerà. Ieri in campo, domani in classifica, si sta componendo la nuova gerarchia del calcio italiano, dove nulla è scontato nella cerchia delle outsider quando entrano in ballo il gioco, la bellezza e lo spirito di comunità. L’Inter ha pensato di avere in mano la partita dopo 13 minuti di fuoco con il sapore della vittoria rimasto in bocca dopo la Champions. Poi c’è sempre da fare i conti con chi non ti aspetti. Ma adesso, e fa parte della profezia ormai sciolta, nessuno può più illudersi di non sapere chi sia il Bologna”.

Bologna da record

“A San Siro è apparsa una squadra dura a morire: sette partite senza sconfitte dopo il ko alla prima giornata con il Milan, affrontato in agosto con un team sperimentale. Ieri questo gruppo ha superato il record dell’era Saputo ed è vicino al più recente primato di imbattibilità di otto gare che appartiene a Pioli, stabilito nella stagione 2011-2012. Questo Bologna non cede di fronte a niente, nemmeno al cospetto della più feroce partenza in salita o alla tempesta di infortuni che ha manomesso la sua difesa (alla fine migliore, per prestazioni complessive e individuali, di quella avversaria), o alla qualità eccelsa e al gioco tambureggiante dell’Inter di Inzaghi”.

I problemi dei nerazzurri

“Simone Inzaghi ha forse compiuto un errore di sottovalutazione. Ha pensato di durare più e meglio del Bologna. Ha schierato la stessa squadra che ha piegato il Benfica, ignorando i pericolosi segnali arrivati da qualche precedente che, a questo punto, potrebbe già diventare un fardello. L’Inter, infatti, è stata rimontata nelle ultime due gare di campionato a San Siro, lasciando per strada cinque punti, in un totale di cinque partite casalinghe. Non solo: ieri ha subito, in poco più di mezz’ora, la metà dei gol presi nelle sette gare precedenti”.

L'articolo proviene da Notizie Inter.

