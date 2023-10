Paulo Dybala ha rimediato un brutto infortunio nel match di campionato tra Cagliari e Roma, e rischia di saltare l’Inter: i dettagli

Brutte notizie per la Roma di Josè Mourinho, che il 29 ottobre sfiderà l’Inter a San Siro.

Nel match dell’8^ giornata contro il Cagliari, Paulo Dybala ha rimediato un infortunio. Problema al ginocchio destro per il giocatore, rimasto a terra in lacrime e poi uscito sulle sue gambe scuotendo la testa nonostante l’ingresso della barella in campo.

Oltre a Dybala, è certa l’assenza di Pellegrini, che sarà out per un mese.

