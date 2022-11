Il giornalista Marco Barzaghi parla così di Cristiano Ronaldo all’Inter, ecco cosa dice sul proprio canale Youtube.

Marco Barzaghi, giornalista parla sul proprio canale Youtube del mercato dell’Inter, ecco cosa dice: “Il Manchester United vuole scaricarlo e non si esclude nemmeno un licenziamento per giusta causa, dopo le sue dichiarazioni in una recente intervista. Cristiano Ronaldo si sarebbe offerto al Napoli, ma anche all’Inter.“

Conclude così il giornalista: “Lo prendereste per 6 mesi? Se lo United lo licenziasse, sarebbe libero a zero. Guadagna 30 milioni l’anno, per 6 mesi potrebbe guadagnarne 15 o, con uno sconto, anche 10. Mi sembra che Napoli e Inter abbiano rimbalzato questa proposta del suo agente“. Insomma Cristiano Ronaldo per via della sua età e del suo carattere dovrà far i conti bene per trovare una squadra, anche per un taglio economico adeguato ai tempi di oggi.

