Sono queste le parole di Lautaro Martinez dell’Inter a Where are you From? un format creato dall’Inter Media House.

Ecco le parole di Lautaro Martinez al format dell’Inter, Where are you From? creato dall’Inter Media House, le sue parole: “Sono nato a Bahia Blanca, per me è una città bellissima. E’ piccola, si gioca tanto a basket e ci sono anche tante squadre di calcio. Mio padre giocava a calcio, mio fratello a basket. Siamo una famiglia sportiva.“

Conclude l’argentino: “I miei primi passi nel calcio? A 14 anni accompagnavo mio padre e sono entrato per la prima volta in uno spogliatoio. Siamo andati a vivere vicini a un campo di basket, dove poi ha giocato mio fratello minore. C’è stato un periodo in cui praticavo entrambi gli sport, ma alla fine io a basket mi allenavo, non giocavo. Il calcio ce l’ho nel sangue. La mia città mi ha influenzato nel modo di vivere e di pensare“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG