Intervenuto sul suo canale YouTube Marco Barzaghi ha aggiornato sulla situazione Hakimi, uno dei temi caldi in casa Inter

Intervenuto su YouTube Barzaghi ha aggiornato sulle possibilità di un ritorno di Hakimi all’Inter:

«Potrebbe essere un modo per chiedere scusa dopo il pasticcio Skriniar. C’è stato questo lungo colloquio tra Marotta e Al Khelaifi, il giocatore spinge per tornare a Milano, anche se non ci sono le condizioni economiche. Ma se il PSG, dopo aver preso Skriniar a zero, per mettere le cose a posto potrebbe agevolare il prestito di Hakimi, distendendo i rapporti con l’Inter. Non è una pista semplice».

L’articolo Barzaghi: «Hakimi spinge per tornare all’Inter. Skriniar? Si può rimediare al pasticcio» proviene da Inter News 24.

