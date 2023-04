Il giornalista Marco Barzaghi ha parlato dei rinnovi di casa Inter, con un focus su Lukaku che a certe condizioni potrebbe restare

Un aggiornamento sull’Inter molto ricco quello di Marco Barzaghi, giornalista di Sportmediaset, che passa in rassegna tutte le trattative in atto dei nerazzurri, tra conferme e partenze:

LUKAKU E CALHANOGLU- «Quando ho intervistato Marotta, prima di Inter-Benfica, sembrava aver un po’ riaperto dicendo che la volontà del giocatore è molto importante e che si vedrà a fine stagione. Secondo me ci sono margini, anche perché il Chelsea deve rientrare di parecchi soldi spesi male nell’ultima sessione di mercato. Il club inglese potrebbe anche essere propenso a una cessione low-cost, a un saldo di circa 20 milioni di euro, per chiudere una volta per tutte un’operazione davvero dannosa per le loro casse. È tutto da vedere in quest’ultimo mese e mezzo di stagione rimasto all’Inter. Il rinnovo di Calhanoglu sembra già tutto apparecchiato».

BASTONI, DE VRIJ, DZEKO– «Per Bastoni c’è ottimismo ma non ancora un accordo. È tutto congelato a quello che sarà il risultato sportivo della stagione. Certi discorsi li puoi fare se hai questo aiuto importante dall’UEFA con la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Se viene a mancare si devono riconsiderare tutta a una serie di situazioni. Lo stesso rinnovo di de Vrij e di Dzeko, se non arrivi in Champions League, è da riconsiderare con altri giocatori più giovani»

