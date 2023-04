Mercoledì 26 aprile si giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus: ecco dove vederla in tv e live streaming

Si accendono i riflettori sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus, dopo la revoca della squalifica di Lukaku dopo la gara d’andata.

Il match si disputerà mercoledì 26 aprile alle 21, e sarà visibile in chiaro in tv su Canale 5. In alternativa si potrà seguire anche in streaming su Mediaset Infinity.

