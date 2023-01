Queste le parole di Matteo Barzaghi, il giornalista a Sky Sport, parla del mercato dell’Inter e degli attaccanti.

Ecco le parole di Matteo Barzaghi, il famoso giornalista parla a Sky Sport del mercato dell’Inter: “Difficile rinunciare adesso a Edin Dzeko. Non è andato ai Mondiali, ha segnato contro Reggina e Sassuolo e continua a fare bene. Onestamente merita di giocare da titolare, ma Lautaro Martinez garantisce maggiore copertura in fase difensiva.“

Conclude così: “I momenti senza palla saranno i più importanti per l’Inter ed il bosniaco con il belga non sono una sicurezza. Farebbe comodo l’argentino mercoledì. Dzeko quando entra a partita in corso è pericoloso, come successo con il Sassuolo l’anno scorso. Romelu Lukaku invece ha bisogno di minuti. Il belga lo devi recuperare, se non avrà continuità non troverà mai la forma fisica adeguata.“

