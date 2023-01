Si sblocca il maxi-affare che porterà Contini e Bereszynski dalla Sampdoria al Napoli e Zanoli in blucerchiato

Si sblocca il maxi-affare tra Sampdoria e Napoli. Il portiere Contini e il terzino Bereszynski passeranno in azzurro in cambio di Zanoli, che passerà in blucerchiato per trovare spazio.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, mancherebbe l’ultimo “ok” di Aurelio De Laurentiis, dopodiché l’operazione potrà concludersi.

