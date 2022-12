Sono queste le parole di Marco Barzaghi, che discute dell’Inter e sulla situazione della fascia esterna sinistra.

Ecco le parole di Marco Barzaghi che parla sul suo canale YouTube dell’Inter, ecco cosa dice sul mercato: “Si sta allontanando un obiettivo per la fascia sinistra, dato che Bensebaini, in scadenza con il Borussia Moenchengladbach, sembra vicino ad accordarsi con il Borussia Dortmund. Un segnale di come il club tedesco potrebbe non riuscire a trattenere Guerreiro, anche lui in scadenza. In ogni caso, c’è grande fiducia su Gosens.“

De Grandis su Sky Sport 24 parla di Lautaro: “Quel rigore pesava tantissimo, c’è stata una reazione non edificante degli argentini ma ogni volta che si apprestavano a tirare un rigore, si sono trovati davanti gli olandesi a sbarragli la strada. Lautaro ha tirato un rigore senza alcun tipo di timore, devo dire che non non mi è piaciuto in questo Mondiale ma contro l’Olanda ha sfiorato 2 volte il gol prima di tirare un rigore perfetto.“

