Andrea Barzagli, ex difensore e colonna della Juventus, ha così parlato di alcuni temi d’attualità in casa bianconera

ALLEGRI – «Si sentono offerte allucinanti e non so quanto possano far bene al calcio. Max ci avrà pensato attentamente e se ha scelto di restare alla Juventus significa che è convinto di poter fare bene. Sarò importante capire se la Juventus avrà solo il campionato o anche la Conference. In ogni caso la prossima stagione, viste le difficoltà dell’ultima, sarà più semplice. E Max, se lo conosco bene, avrà voglia di riscattarsi e zittire un po’ di critiche».

GIUNTOLI – «Avere un dirigente che sa di calcio ed è bravo a individuare i giocatori giusti, come ha dimostrato a Napoli assieme al suo staff, è un bel vantaggio. Sarà un bel colpo per la Juve».

WEAH PER CUADRADO – «Cuadrado è stato un giocatore forte e professionale, che ha dato tutto alla Juve. Weah l’ho visto qualche volta e mi incuriosisce».

ZANIOLO E BERARDI – «Zaniolo ha qualità importanti. Sinceramente nella Juve di qualche anno fa non lo avrei visto: non per il talento ma per una questione di mentalità. Ma per il nuovo progetto bianconero potrebbe rivelarsi un’occasione. Sarebbe interessante vedere alla Juve o in un top club di Champions anche Berardi».

BONUCCI – «Non gli devo consigliare nulla, ogni giocatore vive questa fase della carriera a modo proprio. Ho contatti frequenti con Leo e lo sento molto carico per la stagione».

