Giuntoli Juve, in tanti si chiedono quando arriverà l’annuncio ufficiale del nuovo dirigente. Si fa largo una data

L’addio al Napoli, primo e importantissimo passo, è stato fatto. Ma ora, nell’ambiente bianconero, tutti si chiedono quando arriverà finalmente l’annuncio ufficiale per Cristiano Giuntoli.

Come scrive Tuttosport, i legali del dirigente sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli su contratto, ingaggio e durata, prima di arrivare alla firma che, presumibilmente, verrà apposta sull’accordo di cinque anni nella giornata di mercoledì, quando la Continassa tornerà a rianimarsi. In questi giorni, infatti, anche in dirigenza ci si è presi un piccolo stacco prima di tornare subito operativi per la nuova stagione.

