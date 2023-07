Zaniolo e il possibile intreccio di mercato con Chiesa: ecco la verità sull’interesse della Juve verso l’ex romanista

Se è vero che Zaniolo ha aperto più di una porta ad un eventuale trasferimento alla Juventus, non si può dire lo stesso da Torino. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, quello del fantasista resta un nome che può diventare un’occasione verso fine mercato.

L’intreccio con Chiesa è sempre possibile, specialmente se l’ex viola dovesse volare alla volta dell’Inghilterra per iniziare una nuova avventura in Premier. Ma, in caso contrario, non è detto che ci si sveni per portare in bianconero il giocatore del Galatasaray.

