Calciomercato Juve, la permanenza di Alex Sandro blocca il colpo in entrata: ecco che cosa sta succedendo

Nell’edizione odierna de La Stampa si fa il punto della situazione sul possibile arrivo di Fabiano Parisi alla Juve. Dopo aver venduto Vicario, l’Empoli non ha fretta di cedere altri big e continua a chiedere almeno 15 milioni di euro.

Una cifra non impossibile da spendere, ma il problema è quello di dover liberare spazio in rosa: la volontà di Alex Sandro di non rescindere il contratto, al momento, blocca possibili arrivi sulla fascia sinistra.

The post Calciomercato Juve, Alex Sandro impedisce il colpo. Cosa succede appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG