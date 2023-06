Barzagli: «Decisione Juve su Allegri? Penso succederà questo». Le parole dell’ex difensore bianconero

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, parla così su DAZN del futuro di Massimiliano Allegri.

FUTURO ALLEGRI – «Penso che la società si prenderà tot giorni per decidere come proseguire. Ci sono tanti punti di vista e ci possono essere tante cose che possono cambiare in vista della prossima stagione».

