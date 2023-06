Conferenza stampa Allegri post Udinese Juve: le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri dopo il match di Serie A

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo Udinese Juve.

FUTURO DELLA JUVE – «Prima di cominciare a rispondere vorrei dire due parole. E’ stata una stagione difficile, i ragazzi hanno dimostrato di essere attaccati a questa squadra, sono stati professionisti seri. Dopo tutto quello che è successo la squadra ha chiuso al terzo posto, nessuno può toglierci i 72 punti fatti in certe circostanze. Magari a qualcuno non piace ma è un dato di fatto. Semifinale in Europa League, semifinale in Coppa Italia, poi potevamo fare di più ma ci sono sempre dei lati positivi. Messa da parte questa stagione la società indicherà a me le strategie societarie, io metto la mia professionalità a disposizione, magari anche facendo qualche errore. Da domani spetta alla società, quando mi avranno dato le indicazioni cercherò di fare un’altra annata di un certo livello. Quest’anno siamo saliti al terzo posto dal quarto, non c’è altro da dire. Adesso andiamo in vacanza».

VOTO ALLA JUVE – «A scuola avevo problemi con i voti. Sono contento e ringrazio chi ha lavorato con me alla Continassa, quando hai l’obbligo di vincere in una stagione che di calcio ti ha tolto puoi solamente dire grazie. Abbiamo fatto una rincorsa meravigliosa che si è fermata a Siviglia, ma quando hai l’obbligo di vincerle tutte per prendere la Champions non puoi permetterti nulla. Detto questo la Juventus è in Champions, ci sono squadre che hanno fatto peggio, però adesso hanno chiuso davanti a noi».

INCONTRO CON LA SOCIETA’ – «La Juventus è un’azienda e con dei tempi da rispettare. Ha buone basi e ci sono le possibilità di migliorare ulteriormente».

– «».

– «».

– «».

The post Conferenza stampa Allegri post Udinese Juve: le dichiarazioni appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG