Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha parlato della lotta allo scudetto nel campionato di Serie A. Le dichiarazioni.

LE PAROLE – «L’Inter è partita forte e sulla carta è la più forte e completa. Rosa larga in difesa e a centrocampo: Pavard è un bel jolly, Frattesi, gli esterni con Cuadrado e Carlos Augusto alternative… Un bel lusso. Le rivali? Napoli, Milan e Juve. Per gli azzurri, che hanno vinto lo Scudetto, l’incognita è il cambio di allenatore, mentre i rossoneri mi hanno affascinato in queste prime gare: i nuovi si sono integrati e hanno avuto un grande impatto. I bianconeri li considero in corsa: senza coppe e con Vlahovic-Chiesa».

