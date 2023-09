Antoine Griezmann, attaccante della Francia, ha parlato in conferenza stampa dei nuovi leader della nazionale. Le dichiarazioni

NUOVI LEADER – «I giocatori sono fatti per quello, per parlare, nello spogliatoio o in campo, per urlare come Mike [Maignan] quando le cose non vanno bene, altri a gesti, come Lucas [Hernandez]. Ognuno ha la sua piccola cosa. Siamo un gruppo aperto, una famiglia, sappiamo che tutti possono parlare, questo credo sia anche il nostro punto di forza».

