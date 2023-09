Mehdi Bourabia, nuovo centrocampista del Frosinone, si è presentato ai media ed ai tifosi in conferenza stampa. Le dichiarazioni

Mehdi Bourabia, nuovo centrocampista del Frosinone, si è presentato ai media ed ai tifosi in conferenza stampa. Le dichiarazioni.

PAROLE – «Obiettivo salvezza. Ho visto le prime partite abbiamo fatto bene. Ho trovato una squadra che lavora tanto e e bene. Qui per portare qualcosa e dare il mio contributo. Penso che in questa nuova avventura troverò qualcosa di nuovo. Non conosco ancora bene tutti i compagni, troveremo qualche difficoltà ma spero di arrivare all’obiettivo della salvezza. Fin qui abbiamo fatto bene, dobbiamo lavorare con umiltà. Si lavora bene e duramente. Ho visto che un Frosinone che riparte bene in contropiede. CI stiamo allenando per giocare di più. Squadra compatta che vuole salvarsi, dobbiamo continuare così».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG