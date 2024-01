L’ex difensore della Juve, Andrea Barzagli, si è espresso così in merito alla vittoria ottenuta dall’Inter con l’Hellas Verona

Intervenuto dagli studi di Dazn, Andrea Barzagli ha detto la sua su Inter Verona, match vinto dai nerazzurri che ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di chiudere il girone d’andata da campioni d’inverno.

LE PAROLE – «Sono vittorie pesanti, alla fine i campionati non si vincono con gli scontri diretti ma con le squadre più piccole. Lì prendi i tre punti e li accumuli e ci sono momenti in cui hai un calo, che ci può stare, non si va sempre a cento all’ora, conta vincere quelle gare, in qualsiasi maniera. È stata una gara difficile, nell’ultimo quarto d’ora sicuramente saltano gli schemi. Succede di tutto, ma alla fine la vinci e sono tre punti pesanti, altrimenti lasciavi lì i punti e ti poteva saltare qualcosa in testa. Dimarco? Il fatto che sia andato a rincuorare Henry a fine partita e che abbia scritto sui social fa pensare che ha capito l’errore ed è già a posto così».

