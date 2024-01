Baschirotto a DAZN: «Ci siamo sgretolati dopo il gol contro una grande Juve». Le parole del difensore del Lecce

Baschirotto ha parlato a DAZN dopo il fischio finale di Lecce Juve.

PARTITA – «Ci abbiamo provato fino al gol preso, c’è stato un primo tempo propositivo. Abbiamo giocato contro una squadra che è stata creata per vincere».

A QUALI DIFENSORI GUARDAVI – «Una delle migliori difese era la BBC, Barzagli-Bonucci-Chiellini alla Juventus, e io ho preso spunto dai migliori studiandoli».

CLASSIFICA – «Ci siamo sgretolati dopo il gol, ma è sempre la Juve. Andiamo avanti, pensiamo al Genoa. Guardiamo avanti. Il momento del campionato lo viviamo pensando solo a noi stessi, lavorando in settimana. Non guardiamo gli altri e facciamo qualcosa in più. Serve un risultato pieno domenica».

The post Baschirotto a DAZN: «Ci siamo sgretolati dopo il gol contro una grande Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG