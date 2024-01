Allegri a Sky: «La Juve è lì, ma l’Inter è favorita per lo scudetto». L’intervista dopo la partita col Lecce

Allegri ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Lecce Juve.

L’ANALISI – «E’ stata una partita difficile, lo sapevamo. Nel primo tempo il Lecce ci ha dato molta pressione. Abbiamo avuto qualche situazione buona vicino l’area, non sfruttata a dovere con ultimi passaggi sbagliati. Però abbiamo rischiato poco niente. Nel secondo tempo loro sono calati, noi abbiamo distribuito bene il gioco e abbiamo fatto una vittoria bella e importante. Prima della partita era molto difficile ed eravamo anche un po’ preoccupati».

IL PRIMO POSTO – «Siamo contenti anche se abbiamo una partita in meno. Siamo lì con l’Inter, squadra molto forte favorita per lo scudetto. Siamo partiti con l’obiettivo del quarto posto all’ultima giornata e in questo momento le cose stanno andando bene. Nel calcio dobbiamo stare molto attenti. Bisogna continuare a lavorare e avere l’entusiasmo che la squadra ha e non andare in presunzione. Anche stasera vincere è stato dura».

LA RINASCITA DI VLAHOVIC – «Non è questione di panchine. Aveva bisogno di recuperare. Veniva da un infortunio. L’anno scorso ha sofferto molto, quest’anno faceva un po’ di fatica. Anche a livello psicologico è stato più rasserenato e alleggerito. Piano piano è entrato in condizione. Sono contento di lui e tutti- E’ entrato bene Weah, Iling, Milik. Siamo un gruppo che ha voglia di fare e che merita in questo momento la classifica che ha».

SENZA CHIESA E RABIOT LA JUVE VINCE LO STESSO – «E’ la dimostrazione che il gruppo è forte a livello mentale, si sacrificano l’uno per l’altro. Stasera Miretti ha sbagliato alcune cose, poteva far meglio con le qualità che ha disposizione nei piedi, deve essere più svelto e decisivo. Però ha dato una palla importante a Cambiaso per il cross su Vlahovic poi intercettato. Iling ha sbagliato tecnicamente qualcosa quando è entrato, poi ha messo una belle punizione. Hanno meno esperienza, ma voglia di emergere e arrivare».

I RECUPERI DI RABIOT E CHIESA – «Vediamo. Rabiot il polpaccio vediamo. Più probabile che recuperi Chiesa».

The post Allegri a Sky: «La Juve è lì, ma l’Inter è favorita per lo scudetto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG