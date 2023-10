Il difensore del Lecce, Federico Baschirotto, accostato in passato all’Inter, si esprime così sulla possibilità di andare in una big

Intervenuto a PL Night, il difensore del Lecce, Federico Baschirotto parla così del suo futuro. In passato era stato accostato anche all’Inter.

LE PAROLE – «Il mio agente non mi parla mai del mercato per farmi focalizzare sul campo. Ho pensato solo al Lecce, non so se è successo qualcosa questa estate. Mettetemi in una grande squadra e poi vediamo. Mettermi in gioco non mi ha mai messo paura, di sicuro non mi tiro indietro».

