L’ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, racconta alcuni aneddoti sui derby giocati contro l’Inter, riguardanti alcuni calciatori

Intervenuto dal palco del Festival dello Sport di Trento, Andriy Shevchenko racconta alcuni aneddoti relativi alle sfide tra il suo Milan e l’Inter.

VALORI – «Sono stato rispettato dai miei tifosi e dagli avversari perché penso di essere una persona umile. Fuori dal campo sono una persona normale ed è l’educazione che mi hanno dato i miei genitori. Mi hanno insegnato la semplicità, l’umiltà e l’essere sempre disponibile».

LE SFIDE CONTRO L’INTER – «So che tanti avversari hanno parlato bene di me. Totti, ad esempio: giocatore fantastico di cui ammiro la lealtà che ha avuto nei confronti della Roma. A Bobo Vieri voglio bene, ma lasciamo perdere la Bobo TV (ride, ndr). Quando era all’Inter mi piaceva poco, ma quando venne al Milan mi è piaciuto tantissimo. Batistuta è stato un attaccante potente ed elegante, Del Piero invece un genio. Lo incontrai in campo già ai tempi delle giovanili, era uno di grande qualità da sempre. Un interista che me ne ha date di santa ragione è Ivan Cordoba. Però è un ragazzo dolce, dolcissimo. Ricordo che mi ‘picchiava’ ma dopo mi diceva subito ‘mi dispiace’».

