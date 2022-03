Il difensore dell’Inter non ha paura e tenterà l’impresa insieme ai suoi compagni domani sera contro il Liverpool di Klopp.

Bastoni e l’Inter vogliono dimostrare prima di tutto a se stessi che l’Inter c’è e può giocarsela contro qualunque avversario. Ecco le parole del difensore alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Soltanto una volta uno 0-2 è stato ribaltato nella competizione per club più prestigiosa. “Della partita di andata cambierei il risultato perché non ha rispecchiato quello che si è visto in campo.

Abbiamo messo in difficoltà il Liverpool che sappiamo tutti che storia europea abbia. Siamo stati penalizzati, non sarà facile, ma abbiamo fiducia. Abbiamo visto gli errori che abbiamo commesso all’andata e proveremo a metterli in difficoltà. Loro sono fortissimi, ma al di là di questo domani ci servirà una grande partita, un grande spirito di gruppo. Giocare in certi stadi servirà a me e a tanti giocatori a crescere e a prendere maggiore consapevolezza. Loro sono molto forti in tutti i settori, bisognerà fare una grande partita di squadra per limitare i loro punti forti”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG