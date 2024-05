Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni giura fedeltà al club nerazzurro.

Alessandro Bastoni ha parlato a Sky Sport delle forti sensazioni provate in questa stagione rivelatasi vincente per l’Inter. “La festa scudetto è stata un’emozione grandissima, avevo fatto la parata con la Nazionale all’Europeo e ci erano servite quattro ore per farla tutta, con l’Inter abbiamo impiegato almeno il doppio per l’affetto che ci ha dato il popolo nerazzurro. Difficilmente ci dimenticheremo questo affetto del popolo nerazzurro. Tutta l’annata, la forza del gruppo, ci hanno portato a pensare che poteva essere la volta buona. Dopo tante occasioni sprecate c’era voglia di festeggiare, di rimediare agli errori fatti in passato e questo viene da un collettivo, dall’unione di squadra che c’è stata tutto l’anno“.

Alessandro Bastoni

Per sempre all’Inter

“Personalmente me la sento di dirlo, specialmente dopo la festa e la manifestazione d’affetto da parte di tutti. Poi è chiaro che quando le cose vanno bene è facile festeggiare ed essere felici. Ma purtroppo sono passato anche da delusioni importanti: lo scudetto perso nel 2022, la sconfitta nella finale di Champions League e anche lì abbiamo ricevuto l’affetto dei nostri tifosi e posso dire che mi sento di ripagare questo affetto”.

L’idea di calcio sciorinata dall’Inter

“Fa piacere essere considerati la vetrina del calcio moderno, è un’evoluzione che è arrivata con Inzaghi perché prima era un 3-5-2 classico e difficilmente restiamo così con questo modulo. A me piace allargarmi e abbiamo un’intesa per la quale sappiamo ognuno cosa farà il compagno. La personalità, la non paura nelle giocate, il compitino non ti fanno essere un game changer come Curry, mio modello da sempre, anche se fa un altro sport. Lui ha lasciato il segno ed è quello che vorrei fare io“.

