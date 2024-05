La Gazzetta dello Sport ha svelato quando esordirà la nuova maglia dell’Inter avente sul petto, oltre lo scudetto, anche le due stelle.

In altre circostanze, la nuova maglia dell’Inter avrebbe fatto il suo debutto ancor prima della conclusione del campionato in corso, in una mossa chiaramente finalizzata a massimizzare l’impulso marketing legato all’attesissimo lancio. Tuttavia, questa volta la situazione è diversa a causa di una regola precisa imposta dalla Lega Serie A. Quest’ultima stabilisce chiaramente che non è consentito esibire il tricolore sulla divisa prima del 30 giugno, data in cui il simbolo sarà tecnicamente ancora “di proprietà” del Napoli. Questo dettaglio normativo ha quindi influenzato i piani relazionati alla nuova maglia dell’Inter.

Inter scudetto 2024

Un lancio posticipato per rispetto delle norme

In rispetto delle regole imposte dalla Lega Serie A, l’Inter, in collaborazione con Nike, ha quindi deciso di calendarizzare il lancio della nuova maglia, com’è stato riportato da La Gazzetta dello Sport. Quest’occasione tanto attesa si verificherà infatti all’inizio di luglio, in concomitanza con la prima amichevole della stagione che si terrà subito dopo l’inizio della preparazione estiva presso Appiano Gentile. Questo momento segnerà dunque l’ufficialità di una nuova era per l’Inter, completa del logo adornato da due stelle, simbolo del prestigioso traguardo raggiunto dal club.

Il debutto in patria prima del tour in Cina

L’amichevole di debutto, che vedrà per la prima volta i giocatori indossare la tanto attesa nuova divisa, è prevista svolgersi sul suolo italiano. Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale prima che la squadra parta per la Cina alla fine di luglio, dove è organizzata una tournée da Suning, proprietario del club. Questa serie di eventi non solo aumenterà l’attesa e l’entusiasmo tra i tifosi ma contribuirà anche a consolidare ulteriormente il marchio Inter su un palcoscenico internazionale, soprattutto in vista della nuova stagione.

In conclusione, l’Inter si appresta a vivere momenti entusiasmanti con il lancio della sua nuova maglia. Rispettando le normative della Lega Serie A e pianificando strategicamente il debutto, il club è pronto a iniziare la stagione estiva con grande stile, anticipando una tournée che promette di essere ricca di appuntamenti imperdibili per i tifosi nerazzurri in tutto il mondo.

