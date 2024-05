Gigi Di Biagio ha svelato un curioso retroscena riguardante Barella e l’interesse nei suoi riguardi del City di Guardiola.

Gigi Di Biagio, ex calciatore dell’Inter e ex ct della Nazionale Under 21, è intervenuto ai microfoni di TV Play per parlare di diversi aspetti legati al mondo del calcio e, in particolare, ha speso parole di elogio per Nicolò Barella, svelando anche un interessante aneddoto sul suo passato. Di Biagio ha avuto modo di conoscere Barella quando quest’ultimo era ancora un giovane talento in crescita, e le sue riflessioni offrono uno sguardo approfondito sulle qualità che rendono il centrocampista sardo un pilastro tanto per l’Inter quanto per la Nazionale italiana.

Nicolo Barella

L’episodio con il Manchester City

L’aneddoto raccontato da Di Biagio riguarda un interessante scambio avuto con l’entourage di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, circa le qualità di Barella. Sembra che il City fosse già a conoscenza delle capacità tecniche del giocatore, ma fosse in cerca di conferme riguardo il suo carattere e la sua professionalità. Di Biagio non ha esitato a raccomandare Barella, sottolineando la sua maturità sia personale che professionale già a quell’età. Questo episodio, che risale a quando Barella aveva solo 18 anni, evidenzia non solo l’interesse di grandi club nei suoi confronti ma anche la fiducia che Di Biagio riponeva in lui.

Le qualità di Barella secondo Di Biagio

Parlando delle doti che contraddistinguono Nicolò Barella come calciatore, Di Biagio non ha dubbi: ritiene che il centrocampista possieda un insieme completo di qualità. Originariamente, Barella si è imposto come centrocampista centrale, una posizione in cui, secondo Di Biagio, mostrava già grande promessa nonostante un approccio al gioco che poteva apparire disordinato agli occhi di chi ricordava un calcio più structurato e posizionale di dieci anni fa.

Un percorso di crescita costante

Da quel primo approccio con l’Under 21 italiana alla sua affermazione nel calcio di alto livello, il percorso di Barella è stato caratterizzato da una costante crescita. Le sue prestazioni all’Inter e in Nazionale hanno confermato quelle qualità tecniche e quella maturità caratteriale che Di Biagio aveva intuito e promosso già in età giovanile. La decisione di proseguire il suo percorso professionale in Italia, anziché trasferirsi al Manchester City o in altri club che avevano mostrato interesse, ha consentito a Barella di diventare uno dei centrocampisti più apprezzati del calcio italiano e non solo.

In conclusione, le parole di Gigi Di Biagio evidenziano non solo l’incredibile talento di Nicolò Barella come calciatore, ma anche lo straordinario percorso di crescita che l’ha portato ad essere considerato uno dei pilastri della sua squadra e della Nazionale italiana. La sua storia dimostra come le grandi qualità, sia in campo che fuori, possano fare la differenza nella carriera di un calciatore.

