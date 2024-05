L’allenatore Rafa Benitez ha espresso il suo parere sulla crescita del movimento calcistico italiano.

Rafael Benitez ha parlato di Inter ma non solo alla Gazzetta dello Sport. “Credo che l’Inter abbia messo d’accordo tutti: è la più forte in Serie A. Ha assolutamente meritato lo scudetto ed è sempre una grande impresa, anche se sei la squadra migliore. Anzi, in quel caso ancor di più perché devi riuscirci. Faccio i complimenti ai nerazzurri”.

La distanza con le migliori squadre d’Europa

“C’è ancora margine ma non così tanto. L’Inter può affrontare qualsiasi avversario. Oggi City e Real hanno accumulato una certa esperienza ed è questo, a mio avviso, che fa la differenza quando si compete a livelli così alti. Ma la squadra di Inzaghi può raggiungerli”.

Champions League

Il cammino europeo delle italiane

“Esclusa l’Inter, per le altre formazioni servirà più tempo per accorciare le distanze nei confronti dell’élite continentale. Personalmente, ritengo che il calcio italiano si sta dirigendo verso una nuova epoca d’oro, il potenziale è in crescita. I bergamaschi mi hanno impressionato contro il Liverpool, mi piace come Gasperini li allena e hanno concrete possibilità di vincere il torneo. D’altro canto anche De Rossi sta facendo un lavoro grandioso, la sua Roma gioca bene, sarà interessante il duello col Bayer Leverkusen che è ancora imbattuto. Potremmo vederle in finale”.

Sulla nazionale italiana

“Spalletti punta al successo. Con un c.t. che sappia trasmettere questo dna e una rosa di spessore, la inserisco tra le favorite della competizione insieme a Inghilterra, Germania, Portogallo e Spagna”.

