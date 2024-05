l turnover che molti pensavano avrebbe interessato la scorsa partita, quella vinta coi granata, dovrebbe esserci sabato sera.

L’Inter oggi torna ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare il match di Reggio Emilia contro il Sassuolo; Inzaghi aveva infatti concesso due giorni di riposo alla sua squadra dopo la vittoria per 2-0 col Torino e la festa di domenica scorsa.

Juan Cuadrado

Alternanza

L’allenatore della seconda stella dovrebbe schierare una formazione sperimentale nella prossima partita per poi rispedire in campo i titolari la settimana successiva contro la Lazio, match al termine del quale verrà consegnata la coppa dello Scudetto. Il Sassuolo è l’unica squadra che ha battuto l’Inter in campionato ma paradossalmente si trova in piena zona retrocessione: chiaramente i nerazzurri, pur scendendo in campo con diverse seconde linee, proveranno a non lasciare punti per strada. Inzaghi infatti può superare già in questo week end i 91 punti conquistati dalla squadra di Conte nella stagione che si concluse con lo Scudetto numero 19.

La probabile

Secondo Tuttosport dovrebbero giocare Bisseck in difesa, Frattesi ed Asllani a centrocampo, Dumfries sulla destra e Buchanan sulla sinistra; in attacco infine sembra molto probabile la presenza di uno tra Arnautovic e Sanchez. Per il canadese, eventualmente, si tratterebbe dell’esordio dal primo minuto; ha speranze di titolarità in realtà anche Cuadrado che comunque pare possa giocare una porzione importante di partita. Finora, almeno in campionato, l’”Inter 2” è stata poco impiegata ma ha sempre vinto (1-0 a Bologna ma sopratutto 4-0 a Lecce).

