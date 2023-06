A quattro giorni dalla Finale di Champions League contro il Manchester City, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha parlato così

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports Brasil, Alessandro Bastoni ha risposto ad alcune domande in vista della Finale di Champions League che l’Inter si giocherà contro il Manchester City.

LE PAROLE –: «Come si ferma Haaland? Beh, difficile, in tanti se lo sono chiesto e in pochi sono riusciti a fermarlo. Detto ciò, non è Haaland contro l’Inter ma il City. Davanti hanno tantissimi giocatori che possono fare la differenza, ma ho grandissima fiducia in me e nei miei compagni, quindi sapremo come metterli in difficoltà. La voglia di fare qualcosa di grande ci dà quella forza in più per magari fare quella corsa più e stare uniti. La finale perfetta Vinciamo 1-0 con un mio gol».

L’articolo Bastoni: «Finale perfetta 1 a 0 e gol mio. In pochi sono riusciti a fermare Haaland» proviene da Inter News 24.

