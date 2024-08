L’Inter non è andata oltre i pareggio per 2-2 contro il Genoa di Alberto Gilardino: nel post-gara l’intervista a DAZN di Alessandro Bastoni, fa riflettere. Il risultato, che ha lasciato l’Inter con un sapore amaro in bocca, è stato analizzato dal giocatore con una prospettiva lungimirante e pragmatica.

Le sensazioni

La prima reazione di Bastoni al risultato ottenuto sul campo del Genoa riflette un mix di delusione e razionalità. È innegabile che ogni squadra punti alla vittoria, ma il difensore ha subito messo in chiaro che, con ancora 37 partite da giocare nel campionato, non è il momento di lasciarsi andare a bilanci affrettati o a giudizi severi. La stagione è ancora lunga e i nerazzurri hanno tutto il tempo per recuperare e migliorare.

L’analisi

Il centrale difensivo ha rivelato alcuni aspetti tecnici su cui la squadra dovrà riflettere: i goal subiti sono arrivati da errori dei nerazzurri, un campanello d’allarme che sollecita maggiore concentrazione e coesione di squadra. Bastoni ha puntualizzato come l’attenzione e la connessione in campo siano fattori chiave, soprattutto in una fase post-ripresa, dove il fisico e la mente possono non essere ancora al 100%. Inoltre, ha evidenziato come l’impegno con le nazionali e i ristretti tempi di recupero possano aver influito sulla performance.

L’avviso

Il difensore poi, in maniera abbastanza sorprendente, ha chiesto alla società di comprare un altro giocatore nel suo ruolo: “Un vice-Bastoni? Chiaramente serve, non c’è un minuto di sosta: non sappiamo ancora quando finiremo la stagione visto il Mondiale per Club. Dal punto di vista mentale sarà una stagione lunga, servono due giocatori per ruolo”.

