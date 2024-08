L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ieri ha dato importanti notizie relative al mercato nerazzurro.

L’Inter non ha abbandonato l’idea di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi con giovani talenti che possano portare freschezza e nuove opzioni tattiche.

Un talento giovane nel mirino

Uno dei nomi che ha attirato l’attenzione della dirigenza è quello di Tomas Palacios, un giocatore la cui situazione contrattuale presenta però non poche difficoltà, dato che il suo cartellino è attualmente condiviso tra due club argentini. Questa condizione rende il trasferimento più complesso del solito, aggiungendo un livello di sfida nelle trattative.

La novità

Un dettaglio non trascurabile nella trattativa per Palacios è la figura dell’agente del calciatore: come ha riportato Gianluca Di Marzio a Sky Sport, si tratta infatti della stessa persona che cura gli interessi anche di Bisseck, un altro giocatore le cui vicende di mercato sono seguite con interesse.

Un’opportunità sfumata

Le ultime giornate di mercato hanno visto l’Inter tentare l’acquisto di Gudmundsson, un’operazione che però non ha trovato compimento. L’affare era subordinato alla volontà di Arnautovic di trasferirsi al Genoa, una condizione senza la quale non sarebbe stato possibile sorpassare la Fiorentina nella corsa al calciatore. L’austriaco, però, ha manifestato la sua preferenza a rimanere all’Inter.

Nessuna sorpresa all’orizzonte

Nonostante il desiderio di rinvigorire la squadra, il giornalista ritiene che non dovrebbero esserci ulteriori colpi di scena in questa sessione di mercato per i nerazzurri.

