I nerazzurri pareggiano a Marassi, un campo che continua a rivelarsi ostico visto che anche nella passata stagione non ci fu la vittoria.

L’Inter si è avventurata a Genova per il debutto in campionato contro un Genoa rimaneggiato, ma pieno di vigore. Era una partita che si preannunciava come l’inizio trionfale della difesa dello Scudetto per i nerazzurri, ma che invece si è trasformata in una lezione precoce sul valore effimero dei trionfi passati. Scopriamo insieme cos’è accaduto in quel vivace pomeriggio a Marassi e quali insegnamenti possono trarre i campioni in carica da un match che li ha visti soffrire più del previsto.

Lezione amara

Il risultato finale, un pareggio arrivato allo scadere, può sembrare solo un piccolo intoppo nella lunga marcia verso la difesa dello Scudetto per l’Inter. Tuttavia, la performance della squadra dice molto di più. Nonostante l’esser campioni in carica, come avverte la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno imparato a loro spese che ogni partita va conquistata e che il titolo dello scorso anno non garantisce nulla. Fronteggiare squadre apparentemente meno quotate come il Genoa non significa avere la vittoria in tasca, soprattutto quando si concedono ben 7 tiri in porta all’avversario.

Yann Sommer

Un Genoa rinato

Nel corso del match, il Genoa ha dimostrato una grinta e una determinazione degne di nota, nonostante la partenza di giocatori importanti come Retegui e Gudmundsson. Questo ha messo in luce non solo la vulnerabilità della formazione di Inzaghi, ma anche la capacità della squadra di casa di rialzarsi e competere, fungendo da promemoria che in Serie A nessuna partita è vinta prima di essere giocata.

Un dato da brivido e una speranza francese

L’Inter dello scorso anno aveva concesso appena 2 goal nelle prime 6 giornate, a dimostrazione di una solidità difensiva che ha fatto acqua da tutte le parti in questo inizio di stagione. La permeabilità mostrata contro il Genoa, unita a errori individuali come quelli di Sommer e Bisseck, suggerisce che Simone Inzaghi abbia diversi aspetti da limare per ristabilire l’efficacia difensiva del suo team. D’altra parte, la performance di Marcus Thuram offre un barlume di speranza, con il calciatore che si è distinto con 2 goal e una prestazione che potrebbe rappresentare un importante punto di partenza per la sua stagione.

