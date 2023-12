Bastoni, quanta precisione col Lecce: il dato sul difensore nerazzurro, protagonista di una statistica importante

Non solo 3 punti raccolti dall’Inter contro il Lecce, ma anche una serata importante per Alessandro Bastoni, sempre piu leader dei nerazzurri sia in difesa, sia per la sua funzione nel gioco di Simone Inzaghi.

Come riportato da Opta, anche nel match contro i salentini, Basto è stato il giocatore con il numero più alto di passaggi riusciti, esattamente 70.

