Inter, occhio al Genoa ed al fortino Marassi: la statistica sui rossoblu, prossimi avversari dei nerazzurri in campionato

Due giorni di festa per l’Inter e poi subito al lavoro per preparare la trasferta ostica di campionato contro il Genoa, in programma il 29 dicembre allo stadio Marassi.

Attenzione al fattore casa del grifone, che non perde davanti ai suoi tifosi da 4 partite ufficiali (tra campionato e Coppa Italia)

L’articolo Inter, occhio al Genoa ed al fortino Marassi: la statistica proviene da Inter News 24.

