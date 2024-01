Tengono banco le condizioni di Bastoni, ecco cosa filtra dall’Arabia Saudita sul suo affaticamento verso la finale di Supercoppa Napoli-Inter

Ci siamo, ultime ore di attesa e poi finalmente Napoli ed Inter saranno sul campo per la finale di Supercoppa Italiana. Chi, almeno per il momento però, non alberga ancora la certezza di giocare con i compagni a Riyad è Alessandro Bastoni.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport stamane, il difensore ha saltato parte della rifinitura di ieri a causa di un affaticamento muscolare. Inzaghi avrà dunque modo di decidere questa mattina, ma qualora le sue condizioni fossero in dubbio l’orientamento sarebbe quello di evitare rischi inutili. Troppo importante infatti i prossimi impegni in campionato e Champions.

L’articolo Bastoni salta Napoli-Inter di Supercoppa Le ULTIME da Riyad. Ecco cosa filtra proviene da Inter News 24.

