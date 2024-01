Buone notizie per Simone Inzaghi, allarme rientrato per un suo titolarissimo che ci sarà per la finale di Supercoppa italiana Napoli-Inter

Una manciata di ore o poco più separano Inter e Napoli dalla finale di Supercoppa Italiana. E proprio in previsione del big match di questa sera arrivano ottime notizie per Simone Inzaghi. Come riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, è rientrato l’allarme per un titolarissimo dei nerazzurri.

Parliamo di Hakan Calhanoglu. Il meneghino era infatti usciti “acciaccato” dalla semifinale contro la Lazio. Eppure, sembrerebbe aver recuperato alla grande dalla noia fisica palesata contro i capitolini.

L’articolo Inter, allarme rientrato: lui sará della finale. Inzaghi può sorridere proviene da Inter News 24.

