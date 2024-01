Manuel Locatelli ha parlato dopo la vittoria della Juventus contro il Lecce, ecco la differenza con l’Inter in chiave Scudetto

Non ha dubbi Manuel Locatelli. Il talento della Juventus ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Lecce. Pensiero alla lotta Scudetto per lui anche, che svela (a suo modo di vedere) cosa l’Inter ha in più dei bianconeri. Pretattica o reale convinzione? Queste le sue parole dopo il successo.

VITTORIA – «Per me è stata una grande vittoria su un campo difficile, loro prendono pochi gol . Il mister ci chiede calma, ma è quello che dobbiamo fare, alla fine il gol lo riusciamo a trovare».

DIFFERENZA CON L’INTER – «L’ho detto più volte, noi siamo un gruppo di giocatori più giovani, loro hanno poù esperienza di noi, ma noi dobbiamo pensare al nostro percorso e a vincere questo tipo di partite. Chi vincerà sarà più bravo, gli altri poi parlano».

