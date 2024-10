Il brutto Milan del primo tempo si riscatta parzialmente nel secondo senza però riuscire a portare a casa neanche un punto Maignan 7 Baluardo nel primo tempo, fa quello che deve anche nel secondo. Incolpevole sul gol di Boniface Emerson Royal 5 Preso in mezzo da Wirtz e Grimaldo soffre tantissimo nel primo tempo e nel secondo fa veramente poco per riscattarsi Gabbia 5,5 Insicuro in generale ma regge bene l’ondata delle aspirine nel primo tempo Tomori 6 Il suo atletismo compensa più volte un rivedibile senso della posizione Theo Hernandez 6 La clamorosa traversa su sua conclusione deviata gli fa raggiungere la sufficenza in un match dove deve più pensare a Frimpong che alle scorribande offensive Reijnders 5 Inspiegabile la sua scelta di temporeggiare di fronte a Hradecky a inizio secondo tempo e, pur essendo sempre lucido, fa scelta errata sulla trequarti offensiva quasi sempre Fofana 6,5 Il migliore […]

Leggi l’articolo completo Bayer Leverkusen 1-0 Milan, le nostre pagelle, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG