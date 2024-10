L’allenatore rossonero non ci sta e, lodando il secondo tempo dei suoi, polemizza per un rigore non concesso Fonseca: “Non abbiamo vinto ma è la partita che mi è piaciuta di più da quando sono al Milan. Abbiamo fatto un secondo tempo fantastico,non era facile contro il Leverkusen masiamo tristi per la sconfitta e per non averconcretizzato le occasioni. Sono soddisfattodella prestazione”. L’episodio su Loftus “Non so perché il VAR non sia intervenuto, era rigore su Loftus. Non mi piace però parlare degli arbitri”.“Il Bayer Leverkusen è forte, il primo tempo per noi è stato difficile. Abbiamo chiuso gli spazi che loro cercavano ma dopo hanno creato problemi con le combinazioni sul corridoio destro principalmente. È stato difficile, ma abbiamo comunque difeso bene”. Su Theo e Leao “Leão non ha aiutato Theo? È sempre lo stesso problema, ma abbiamo sofferto di più dall’altra parte. È vero che è difficile far […]

