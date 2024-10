Paulo Fonseca ha almeno 3 dubbi sugli undici titolari che scenderanno in campo martedì contro il Bayer Leverkusen. Tutte le novità in vista della sfida in Germania. Dopo la sconfitta subita alla prima giornata contro il Liverpool, i rossoneri di Paulo Fonseca torneranno a giocare in Champions League domani sera in Germania contro il Bayer Leverkusen. Il Milan è attualmente a quota 0 punti dopo la sconfitta contro i Reds, mentre i tedeschi hanno ottenuto una vittoria contro il Feyenoord nello scorso turno, conquistando i tre punti. Una prova importante per il gruppo di Morata e compagni, che devono provare a conquistare i primi punti nella massima competizione europea, caratterizzata da un nuovo format. Infatti, a partire da quest’anno non ci sono più i gironi da 4 squadre, ma c’è un unico girone e un’unica classifica, che decreteranno le prime 8 finaliste. Successivamente, verranno definite le ulteriori squadre che prenderanno parte al tabellone finale. Il Milan dovrà essere […]

Leggi l’articolo completo Bayer Leverkusen-Milan, tre dubbi per Fonseca: le ultime, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG