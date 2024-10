Mentre Emerson Royal inizia ad ingranare in rossonero, l’ex Kalulu è sempre in evidenza come migliore in campo nella Juve di Thiago Motta.. Nel mondo del calcio, le decisioni di mercato possono trasformarsi in successi indiscutibili o in rimpianti che perdurano negli anni. La recente mossa del Milan di rinunciare a Pierre Kalulu a favore di Emerson Royal ha catalizzato l’attenzione dei tifosi e degli esperti del settore. Mentre Kalulu sta dimostrando il suo valore nella Juventus, Emerson inizia a trovare il suo spazio nel Milan, generando un dibattito su quale delle due decisioni si rivelerà la più sagace nel lungo termine. L’ascesa di Pierre Kalulu Pierre Kalulu, passato dal Milan alla Juventus, sta rapidamente dimostrando il suo valore nel campionato italiano. L’ex difensore rossonero ha raccolto elogi per le sue prestazioni, mostrando una personalità forte, una notevole pulizia tecnica e una capacità di lotta apprezzate sia dai compagni che […]

