Manca sempre meno all’importante sfida del Milan domani sera sul campo del Leverkusen. I rossoneri devono assolutamente trovare i tre punti dopo la sconfitta contro il Liverpool. Dopo aver vinto Derby e l’ultima sfida contro il Lecce, per il Milan di Paulo Fonseca arriva così l’importante esame Bayer Leverkusen. Una sfida che assume un connotato fondamentale per i rossoneri, vista l’ultima brutta sconfitta interna contro il Liverpool. In Champions si sa, sono tutte partite complicate. Questa è una competizione dove la cura dei dettagli fa da padrona e per il Milan sarà necessario giocare una gara ai limiti della perfezione. Contro una squadra che gioca un calcio energico e frizzante, la prova difensiva dei rossoneri sarà da gestire con massima attenzione. La difesa del Milan, numeri (per ora) in crescita Dopo un avvio tremendo in stagione e una media di reti subite che era di due a partita, il Milan […]

Leggi l’articolo completo Milan, il giornalista esalta la sfida: “Nodo cruciale per la stagione dei rossoneri”, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG