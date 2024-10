Il francese ha trovato la sua collocazione ideale in questo Milan ed è decisamente meno offensiva rispetto ai tempi del Monaco mentre Fonseca.. L’arrivo al Milan, tanto atteso dopo lunghissime contrattazioni, di Fofana dal Monaco è stata un’aggiunta fondamentale alla rosa rossonera ed ha portato a una trasformazione tattica che merita un’analisi approfondita per comprendere meglio il suo impatto sul gioco della squadra, le richieste dell’allenatore, e le implicazioni future per il club. Un approccio tattico modificato Fofana, a differenza del suo tempo con il Monaco, dove era una minaccia offensiva costante, ha assunto un ruolo molto più disciplinato e difensivo nel Milan. Questo cambio di posizione non solo dimostra la sua flessibilità e dedizione alla squadra, ma riflette anche le richieste specifiche dell’allenatore Paulo Fonseca, che sembra cercare un maggiore equilibrio in campo. Con il Milan, Fofana si posiziona circa 20 metri più indietro rispetto alla sua posizione usuale […]

